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Лига чемпионов

26 октября, 23:56

«Тоттенхэм» ушел от поражения в матче со «Спортингом», «Айнтрахт» одолел «Марсель»

Иван Шитик
Корреспондент
26 октября. «Тоттенхэм» — «Спортинг» — 1:1.
Фото ФК «Тоттенхэм».
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«Тоттенхэм» ушел от поражения в матче группового этапа Лиги чемпионов со «Спортингом». Встреча в Англии завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче в первой половине открыл игрок «Спортинга» Маркус Эдвардс.

Лондонский клуб отыгрался в конце второго тайма, когда отличился полузащитник Родригу Бентанкур.

В добавленное ко второму тайму время гол нападающего «шпор» Харри Кейна был отменен после подсказки ВАР из-за офсайда.

В другом матче этой группы «Айнтрахт» одолел «Марсель» со счетом 2:1.

Таким образом, перед последним туром все четыре команды сохраняют шансы выйти в плей-офф: «Тоттенхэм» (8 очков), «Спортинг» (7 очков), «Айнтрахт» (7 очков), «Марсель» (6 очков).

Лига чемпионов. Группа D
26 окт, 22:00. Tottenham Hotspur Stadium (Лондон)
Тоттенхэм Хотспур
1:1
Спортинг
Лига чемпионов. Группа D
26 окт, 22:00. Deutsche Bank Park (Франкфурт-на-Майне)
Айнтрахт Ф
2:1
Марсель

ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Марсель
ФК Спортинг (Лиссабон)
ФК Тоттенхэм Хотспур
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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