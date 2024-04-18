Тухель ответил критикам после победы «Баварии» над «Арсеналом» в Лиге чемпионов

Сегодня, 17:45
Главный тренер «Баварии» Томас Тухель ответил на вопрос журналистов о том, принесла ли ему победа над «Арсеналом» в четвертьфинале Лиги чемпионов удовлетворение на фоне остальных результатов команды в текущем сезоне.
«Откуда взялась критика? От вас, от СМИ. А теперь вы спрашиваете меня, чувствую ли я удовлетворение? Все так, как есть. Я отдавал и буду отдавать все силы с первого дня и до последнего дня», — цитирует Тухеля ESPN.
17 апреля мюнхенцы одержали победу над «Арсеналом» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 1:0 и по сумме двух встреч (3:2) вышли в полуфинал, где сыграют с «Реалом».
«Бавария» дошла до стадии полуфинала турнира впервые с 2020 года.