Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Главная
Футбол
Лига чемпионов

Сегодня, 17:45

Тухель ответил критикам после победы «Баварии» над «Арсеналом» в Лиге чемпионов

Алина Савинова
Telegram Дзен

Главный тренер «Баварии» Томас Тухель ответил на вопрос журналистов о том, принесла ли ему победа над «Арсеналом» в четвертьфинале Лиги чемпионов удовлетворение на фоне остальных результатов команды в текущем сезоне.

«Откуда взялась критика? От вас, от СМИ. А теперь вы спрашиваете меня, чувствую ли я удовлетворение? Все так, как есть. Я отдавал и буду отдавать все силы с первого дня и до последнего дня», — цитирует Тухеля ESPN.

17 апреля мюнхенцы одержали победу над «Арсеналом» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов со счетом 1:0 и по сумме двух встреч (3:2) вышли в полуфинал, где сыграют с «Реалом».

«Бавария» дошла до стадии полуфинала турнира впервые с 2020 года.

Источник: https://www.espn.com/soccer/story/_/id/39964730/bayern-munich-thomas-tuchel-critics-champions-league-arsenal
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Бавария
Томас Тухель
0
Читайте также
Советская барьеристка Нарожиленко-Энквист рассказала, как поборола рак
Форвард «Тампы» Кучеров сделал 100 передач за сезон НХЛ
В Дагестане жестко задержали главу МЧС Чечни Цакаева
«Вашингтон» заскочил в плей-офф с антирекордом ХХI века и угодил на чемпиона «регулярки». Панарин Овечкину не страшен?
СМИ обнаружили считавшегося погибшим миллиардера у любовницы в Москве
Неизвестный в маске устроил взрыв в отделении Сбербанка в Омске
Популярное видео
«Зенит» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Альмерия»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 14 апреля
«Кадис» — «Барселона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 24-го тура 13 апреля
«Мальорка» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Жирона»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Аль-Иттихад» — «Аль-Хиляль»: финал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Хиляль» — «Аль-Наср»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
«Аль-Иттихад» — «Аль-Вехда»: полуфинал Суперкубка Саудовской Аравии
РПЛ: видео голов 23-го тура 8 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 7 апреля
РПЛ: видео голов 23-го тура 6 апреля
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Фиорентина» — «Аталанта»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Спартак» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Ювентус» — «Лацио»: видеообзор матча, 1/2 финала Кубка Италии
«Химки» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Реал» — «Атлетик»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: Лига чемпионов, полуфиналы: кто сыграет за кубок в Лондоне?
Родри — о матче с «Реалом»: «Я видел только одну команду на поле»
Экс-игрок «Барселоны» Глеб: «Реал» — король Лиги чемпионов. У них огромный опыт»
Глеб: «Один из лучших плей-офф ЛЧ, команды подарили много зрелищных моментов»
Экс-игрок «Барселоны» Глеб: «Хави — легенда клуба. Лучше, чтобы он остался»
Вальверде: «Манчестер Сити» играет в футбол лучше нас, но мы — «Реал»
Немецкий финал или Мбаппе против «Реала»? Главные интриги полуфиналов Лиги чемпионов
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Кепа помог «Реалу» в серии пенальти с «Манчестер Сити»

Мерсон: «Реал» играл позорно, «Манчестер Сити» просто уничтожил Мадрид»