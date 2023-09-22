Видаль назвал матч «Милан» — «Ньюкасл» худшим в истории Лиги чемпионов: «Они довели меня до тошноты»

Бывший полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль раскритиковал игру между «Миланом» и «Ньюкаслом» (0:0) в 1-м туре групповой стадии Лиги чемпионов.

«Это худшая игра в истории Лиги чемпионов. Эти дураки из «Милана» и «Ньюкасла» довели меня до тошноты. Я не понимаю «Ньюкасл». Они заняли четвертое место в АПЛ, но умеют только бегать», — цитирует Видаля AS со ссылкой на его трансляцию на Twitch.

Кроме того, чилиец раскритиковал игру «Манчестер Сити»: «Матч «Манчестер Сити» (против «Црвены Звезды» (3:1) — прим.) был скучным, как всегда» и заявил, что уснул в первом тайме матча «ПСЖ» — «Боруссия» (2:0).

36-летний полузащитник с лета этого года выступает за бразильский «Атлетико Паранаэнсе». Ранее он играл за «Фламенго», «Интер», «Барселону», «Баварию», «Ювентус» и «Коло-Коло».