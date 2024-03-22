Захарян вспомнил о диалоге с Мхитаряном перед матчем с «Интером» в Лиге чемпионов

Полузащитник сборной России и «Реал Сосьедад» Арсен Захарян в интервью «СЭ» вспомнил о разговоре с армянским футболистом «Интера» Генрихом Мхитаряном.

— Получилось пообщаться с Мхитаряном на матче с «Интером»?

— Чуть-чуть в подтрибунном помещении перед выходом пообщались. Но у нас был важный матч за первое место, поэтому, думаю, ему было не до меня.

20-летний полузащитник перешел в «Реал Сосьедад» из «Динамо» летом 2023 года. Захарян сыграл за команду 31 матч, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 15 миллионов евро.