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Лига чемпионов

14 марта, 10:03

Гризманн прокомментировал игру «Атлетико» в победном матче с «Интером»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн поделился эмоциями после победы над «Интером» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Он отметил, что команда проделала огромную работу и заслуженно вышла в следующую стадию.

«Мы проделали огромную работу. В матче было много единоборств, и мы знали, что они будут играть решающую роль. Мы провели отличный матч, а потом Облак показал талант и помог нам выиграть в серии пенальти. Это футбол, это «Атлетико», — цитирует Гризманна официальный сайт УЕФА.

Мадридский клуб оказался сильнее в серии послематчевых пенальти (2:1, 3:2). Голкипер Ян Облак отразил два удара.

«Атлетико» вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов. Жеребьевка состоится 15 марта. Первые матчи этой стадии пройдут 9-10 апреля.

Антуан Гризманн
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Интер (Интернационале)
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