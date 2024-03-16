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Испания

16 марта, 16:43

Симеоне: «Депай — отличный игрок. «Атлетико» нуждается в нем»

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Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне высоко оценил игру нападающего мадридцев Мемфиса Депая.

«Мемфис Депай — отличный игрок. Я давно говорил, что он нам нужен. Сейчас у него стабильная игра без травм, и мы действительно нуждаемся в нем. Против «Интера» он вышел сильным, заряженным, и внес значимый вклад в игру», — приводит слова Симеоне Atletico Universe.

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «Интером» (2:1, пенальти — 3:0) Депай вышел на замену в концовке игры и забил мяч, сравняв счет. «Матрасники» вышли в четвертьфинал турнира.

В текущем 30-летний форвард провел 26 матчей, в которых забил 13 мячей и отдал 2 голевые передачи.

Диего Симеоне
Мемфис Депай
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
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