Судейство
14 марта, 12:08
На 100-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Интер» (2:1, пен. — 3:2) судья Шимон Марчиняк не увидел, что натворил Маркус Тюрам, и не удалил его.
Видеоассистенты Томаш Квятковски и Бартош Франковски не вмешались в действия рефери, в итоге игрок «Интера» остался без наказания.
В том эпизоде Тюрам левой рукой схватил за детородный орган Стефана Савича. Странно, что такое поведение не было оценено красной карточкой. Польские ВАР не посчитали это агрессией?