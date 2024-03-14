«Атлетико» — «Интер»: Тюрам схватил Савича за то самое место. Почему француза не удалили?

На 100-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Атлетико» — «Интер» (2:1, пен. — 3:2) судья Шимон Марчиняк не увидел, что натворил Маркус Тюрам, и не удалил его.

Видеоассистенты Томаш Квятковски и Бартош Франковски не вмешались в действия рефери, в итоге игрок «Интера» остался без наказания.

В том эпизоде Тюрам левой рукой схватил за детородный орган Стефана Савича. Странно, что такое поведение не было оценено красной карточкой. Польские ВАР не посчитали это агрессией?

Фото Скриншот трансляции матча «Атлетико» — «Интер»