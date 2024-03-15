Голкипера «Атлетико» Облака признали лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Вратарь «Атлетико» Ян Облак признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов, сообщается на сайте УЕФА.

13 марта «Атлетико» на своем поле обыграл «Интер» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (2:1, пенальти 3:2) и вышел в четвертьфинал турнира. Облак отразил два удара в серии пенальти.

В борьбе за награду словенский голкипер опередил голкипера «Арсенала» Давида Райя, защитника «Барселоны» Пау Кубарси и вингера дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо.

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Атлетико» сыграет с «Боруссией». Победитель этой пары встретится в полуфинале с победителем противостояния «Барселона» — «ПСЖ».