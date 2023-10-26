Жинола: «ПСЖ» был явно сильнее «Милана»

Бывший вингер «Пари Сен-Жермен» Давид Жинола прокомментировал победу парижской команды над «Миланом» (3:0) в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«ПСЖ» был явно сильнее «Милана» во втором тайме. У меня сложилось впечатление, что игрокам гораздо комфортнее в этой использованной сегодня расстановке [4-2-4]. Игра «Милана» после перерыва несколько поблекла", — цитирует пресс-служба УЕФА Жинола.

«ПСЖ» набрал 6 очков и занимает первое место в группе F. «Милан» — последний, у команды ни одной победы и ни одного гола в этом еврокубковом сезоне.