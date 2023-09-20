Жиру считает, что «Милану» не хватило удачи в матче с «Ньюкаслом»

Нападающий «Милана» Оливье Жиру дал комментарий после домашней ничьей с «Ньюкаслом» (0:0) в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

«Полагаю, у нас было очень много возможностей для взятия ворот, на этом уровне очень важно быть эффективными в завершении. Мы отдали все силы, но нам просто чего-то не хватало в этом компоненте. Нам нужно сделать выводы, внести коррективы, чтобы улучшить игру, и сосредоточиться на следующем матче. Это футбол, иногда лучше забыть о результате, но извлечь из него пользу. Думаю, сегодня нам не хватило немного удачи», — приводит слова Жиру Sky Sport Italia.

Команды набрали по 1 очку в группе F. 4 октября «Милан» отправится в гости к «Боруссии» Дортмунд, «Ньюкасл» в этот же день примет «ПСЖ».