Вратарь «Лацио» Проведель забил гол на 90+5-й минуте матча с «Атлетико»

Вратарь «Лацио» с русскими корнями забил гол на последней минуте матча с «Атлетико» в Лиге чемпионов

Вратарь «Лацио» Иван Проведель сравнял счет в матче 1-го тура групповой стадии Лиги чемпионов против «Атлетико» — 1:1.

Голкипер отличился на 90+5-й минуте встречи. Он пришел в чужую штрафную на розыгрыш углового и забил ударом головой после подачи с фланга.

29-летний Проведель — итальянец с российскими корнями. Его мать — русская, а отец — итальянец. Футболист был признан лучшим вратарем чемпионата Италии в сезоне-2022/23.

Проведель стал вторым вратарем в истории Лиги чемпионов, забившим гол в турнире. До него это удалось только Синану Болату из «Стандарта» в 2009 году.