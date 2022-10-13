«Барса» на грани вылета из Лиги чемпионов. Сумасшедший матч с «Интером» принес ей лишь ничью

Потрясающая игра на «Камп Ноу» подарила зрителям шесть мячей, а результат устроил миланцев.

Неравные на бумаге

«Барселона» изумительна в ла лиге: первое место, больше всех забитых мячей, лишь один пропущенный и ни одного поражения. «Интер» ужасен в серии А: седьмое место и уже четыре проигрыша — столько же, сколько за весь прошлый чемпионат.

Очевидно, что сине-гранатовые сейчас сильнее. И изначально именно они выглядели главными претендентами на вторую путевку в плей-офф в группе с «Баварией». Сложно было даже допустить мысль о том, что «Барса» второй год подряд вылетит в Лигу Европы. Год назад у нее наблюдались серьезные проблемы, она тяжело переживала уход Месси и странные решения Роналда Кумана на тренерском посту. Сейчас все это позади.

Да, «Баварии» каталонцы уступили, но это не стало сенсацией — мюнхенцы сейчас и мощнее, и сыграннее. А вот поражение в Милане в планы Хави точно не входило. Да, на бумаге его команда сильнее «Интера», но на поле все оказалось не так однозначно.

Хави: без права на ошибку

Тот успех черно-синих дал им неожиданное преимущество в борьбе за второе место. А поклонники «Барселоны» забеспокоились — особо горячие даже попытались в соцсетях запустить волну с целью уволить Хави, но у них предсказуемо ничего не вышло. Пока у бывшего полузащитника каталонцев достаточный запас прочности, и одно поражение не лишит его работы.

К тому же у Хави имелся шанс все исправить. Безусловно, «Барса» не имела права терять очки во второй встрече с «Интером», но и победить нестабильных миланцев на «Камп Ноу» — вполне решаемая задача. Да, на «Сан-Сиро» команда Симоне Индзаги задушила соперника, но Хави проделал работу над ошибками.

«Барса» не претендовала на мяч так активно, как в Милане, что отразилось и на владении. Кроме того сине-гранатовые стали действовать более вертикально: если в Италии применялась тики-така в худшем ее проявлении со стерильными перепасовками, то на этот раз каталонцы забросали штрафную Онаны навесами и длинными передачами из глубины.

Гол Дембеле

Еще одна фишка игры «Барсы» — узкие позиции крайних защитников Роберто и Алонсо. Они регулярно смещались в полуфланги, насыщая и без того перегруженный футболистами центр поля. Это давало хозяевам относительное преимущество при позиционном нападении, но они становились уязвимы на контратаках. К примеру, еще в первом тайме после одной из таких мог забить Думфрис. «Интер» создавал напряжение в чужой штрафной и на стандартах — в одном из моментов Джеко попал в перекладину.

Миланцы были близки к голу, но забила «Барса». Причем сделал это Дембеле, который 40 минут находился в тени Рафиньи — бразилец даже смещался на фланг француза и выглядел там ярче Усмана. Рафинья и соорудил этот гол, а Дембеле просто замкнул.

Миланский переворот

Но преимущество «Барсы» не казалось безоговорочным. В переходных фазах «Интер» выглядел не хуже оппонента — требовалось лишь немного прибавить. Миланцы вскоре и забили, причем использовали оружие «Барселоны»: Бастони вырезал из глубины длинный пас, а Барелла убежал от Пике и поразил цель. Вскоре гости вообще вышли вперед — отличился Мартинес.

«Интер» восхищал самоотверженностью, а за хозяев их фанатам становилось тревожно. Сине-гранатовые оказалась под угрозой реального вылета в Лигу Европы второй год подряд. Поэтому Хави надо было что-то делать. Тренер отправил в пекло чуть ли не всех, кого мог, перестроил схему, переместил вверх линию обороны и рано начал давить соперника навалами. И один из них принес «Барсе» второй гол на 82-й минуте.

Однако его оказалось мало. Ничья хозяев никак не устраивала, поэтому они продолжали атаковать большими силами, не замечая контратак. И зря — у «Интера» контрвыпады как раз весь матч получались отлично. Что в очередной раз доказала 89-я минута, когда Госенс снова вывел «Интер» вперед и, казалось, похоронил шансы «Барсы» на плей-офф ЛЧ.

Однако и на этом сумасшедший матч на «Камп Ноу» не завершился: в добавленное время Левандовски опять сравнял счет. При этом Тер Штеген за секунды до свистка спас «Барсу» от поражения после опасного удара головой. Но ничья все равно оставила призрачными шансы каталонцев на выход из группы. Зато нейтральные болельщики получили настоящее удовольствие от этой игры. 3:3 в невероятном матче!