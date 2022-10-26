Футболист, от которого отказался «Локо», зажигает в ЛЧ. Наказал «Ювентус» и готовится к основе сборной Португалии на ЧМ

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«Он хорош как с мячом, так и без мяча, много бегает, находится в отличной форме. Он лидер и один из самых опытных игроков в нашей команде. С первого же дня предсезонки для меня он был ключевым футболистом. Это топ-игрок международного уровня, который отлично проявляет себя в команде», — тренер «Бенфики» Роджер Шмидт не скупился на комплименты Жоау Мариу после игры с «Ювентусом».
В матче 5-го тура группового этапа «Бенфика» обыграла «Ювентус» дома 4:3 и обеспечила себе досрочный выход в плей-офф. И пусть счет вас не обманывает — португальцы просто издевались над обороной недавнего гранда, нанеся 14 ударов по воротам. Даже Фабио Капелло признал, что «Юве» проиграл сопернику, который полностью доминировал в игре. Потому вылет туринцев из Лиги чемпионов вполне заслужен.
Одним из главных героев матча стал 29-летний полузащитник «Бенфики» Жоау Мариу — гол и результативная передача. Всего на групповом этапе ЛЧ на его счету 3 мяча и ассист — забивал он и «ПСЖ». А также трижды отличился в четырех матчах квалификации, чем сильно помог «Бенфике» пройти в финальную стадию. Да и вообще сезон для Мариу складывается блестяще — 7 голов и 8 ассистов в 16 матчах. При Роджере Шмидте в этом сезоне португальская команда не потерпела ни одного поражения.
В «Бенфике» и после ухода Дарвина Нуньеса в «Ливерпуль» хватает классных игроков — Рафа Силва, Алекс Гримальдо, Гонсалу Рамуш, Энцо Фернандес. За всеми ними следят серьезные европейские команды, но именно опытный Жоау Мариу склеивает этот механизм. В схеме 4-2-3-1 он появляется на левом или правом фланге в тройке под нападающим. Универсализм и техника вкупе с опытом и умением выполнять черновую работу делают Мариу ключевой деталью в механизме «Бенфики». В Португалии Жоау называют одним из открытий последнего года и прочат место в основе сборной Португалии на чемпионате мира в Катаре.
Российскому зрителю Мариу знаком по выступлениям за «Локомотив». В РПЛ он приехал на правах аренды из «Интера», где не смог пробиться в основу. Жоау приехал к Юрию Семину, который использовал португальца на позиции центрального или левого полузащитника. Мариу смотрелся неплохо — оформлял голевые передачи в матчах ЛЧ с «Байером» и «Ювентусом» (видимо, пристреливался). Однако в целом какого-то мощного впечатления не произвел — забил всего один раз за сезон. У «Локомотива» было право выкупа Мариу за 18 миллионов евро, но в клубе такую сумму посчитали переплатой.
«После Лиги чемпионов и травмы Жоау потерял задор, — рассказывал в интервью Sport24 тогдашний генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе. — Может, ему хотелось в другой по силе чемпионат. Может, появились мысли о другой команде. Но согласитесь: даже если взять финальный отрезок из 8 матчей, то при своих феноменальных технических возможностях и блестящей работе с мячом с точки зрения динамики развития атаки Мариу был не так полезен, как этого от него можно было ожидать».
На родине Жоау сразу же попал в неприятную историю. Чтобы не платить Мариу зарплату, испытывавший финансовые трудности «Интер» досрочно расторг с ним контракт и позволил подписать контракт с «Бенфикой». Это очень не понравилось «Спортингу», из которого Мариу и переходил в «Интер». Дело в том, что в договоре с нерадзурри значился пункт о выплате 30 миллионов евро со стороны итальянцев, если они продадут Жоау в другой португальский клуб. Но суд занял сторону «Интера», так как по факту Мариу ушел свободным агентом.
Вся эта история происходила летом 2021 года, тогда Мариу был мало кому нужен, а «Бенфика» подобрала его только для удлинения скамейки без финансовых затрат. Но вместо запасного «орлы» обзавелись новым лидером атаки, который в свои годы продолжает прогрессировать.
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