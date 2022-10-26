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Лига чемпионов

Сегодня, 12:45

Футболист, от которого отказался «Локо», зажигает в ЛЧ. Наказал «Ювентус» и готовится к основе сборной Португалии на ЧМ

Марк Бессонов
Корреспондент отдела футбола
Жоау Мариу.
Фото Reuters
Жоау Мариу.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Роскошная игра Жоау Мариу.
Лига чемпионов. Группа H
25 окт, 22:00. Estadio da Luz (Лиссабон)
Бенфика
4:3
Ювентус

«Он хорош как с мячом, так и без мяча, много бегает, находится в отличной форме. Он лидер и один из самых опытных игроков в нашей команде. С первого же дня предсезонки для меня он был ключевым футболистом. Это топ-игрок международного уровня, который отлично проявляет себя в команде», — тренер «Бенфики» Роджер Шмидт не скупился на комплименты Жоау Мариу после игры с «Ювентусом».

В матче 5-го тура группового этапа «Бенфика» обыграла «Ювентус» дома 4:3 и обеспечила себе досрочный выход в плей-офф. И пусть счет вас не обманывает — португальцы просто издевались над обороной недавнего гранда, нанеся 14 ударов по воротам. Даже Фабио Капелло признал, что «Юве» проиграл сопернику, который полностью доминировал в игре. Потому вылет туринцев из Лиги чемпионов вполне заслужен.

Одним из главных героев матча стал 29-летний полузащитник «Бенфики» Жоау Мариу — гол и результативная передача. Всего на групповом этапе ЛЧ на его счету 3 мяча и ассист — забивал он и «ПСЖ». А также трижды отличился в четырех матчах квалификации, чем сильно помог «Бенфике» пройти в финальную стадию. Да и вообще сезон для Мариу складывается блестяще — 7 голов и 8 ассистов в 16 матчах. При Роджере Шмидте в этом сезоне португальская команда не потерпела ни одного поражения.

В «Бенфике» и после ухода Дарвина Нуньеса в «Ливерпуль» хватает классных игроков — Рафа Силва, Алекс Гримальдо, Гонсалу Рамуш, Энцо Фернандес. За всеми ними следят серьезные европейские команды, но именно опытный Жоау Мариу склеивает этот механизм. В схеме 4-2-3-1 он появляется на левом или правом фланге в тройке под нападающим. Универсализм и техника вкупе с опытом и умением выполнять черновую работу делают Мариу ключевой деталью в механизме «Бенфики». В Португалии Жоау называют одним из открытий последнего года и прочат место в основе сборной Португалии на чемпионате мира в Катаре.

Российскому зрителю Мариу знаком по выступлениям за «Локомотив». В РПЛ он приехал на правах аренды из «Интера», где не смог пробиться в основу. Жоау приехал к Юрию Семину, который использовал португальца на позиции центрального или левого полузащитника. Мариу смотрелся неплохо — оформлял голевые передачи в матчах ЛЧ с «Байером» и «Ювентусом» (видимо, пристреливался). Однако в целом какого-то мощного впечатления не произвел — забил всего один раз за сезон. У «Локомотива» было право выкупа Мариу за 18 миллионов евро, но в клубе такую сумму посчитали переплатой.

«После Лиги чемпионов и травмы Жоау потерял задор, — рассказывал в интервью Sport24 тогдашний генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе. — Может, ему хотелось в другой по силе чемпионат. Может, появились мысли о другой команде. Но согласитесь: даже если взять финальный отрезок из 8 матчей, то при своих феноменальных технических возможностях и блестящей работе с мячом с точки зрения динамики развития атаки Мариу был не так полезен, как этого от него можно было ожидать».

На родине Жоау сразу же попал в неприятную историю. Чтобы не платить Мариу зарплату, испытывавший финансовые трудности «Интер» досрочно расторг с ним контракт и позволил подписать контракт с «Бенфикой». Это очень не понравилось «Спортингу», из которого Мариу и переходил в «Интер». Дело в том, что в договоре с нерадзурри значился пункт о выплате 30 миллионов евро со стороны итальянцев, если они продадут Жоау в другой португальский клуб. Но суд занял сторону «Интера», так как по факту Мариу ушел свободным агентом.

Жоау Мариу. Фото Дарья Исаева, "СЭ"
Жоау Мариу.
Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Вся эта история происходила летом 2021 года, тогда Мариу был мало кому нужен, а «Бенфика» подобрала его только для удлинения скамейки без финансовых затрат. Но вместо запасного «орлы» обзавелись новым лидером атаки, который в свои годы продолжает прогрессировать.

26.10.2022 | Барселона — Бавария

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Основные источники исследования

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Барселона
Бавария

П2

19%

2.80

Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
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Боруссия Д 0
Манчестер Сити 0
Матч завершен

29%

2.40

обе забьют - да

26%

1.54

П2

25%

1.62
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РБ Лейпциг 3
Реал 2
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Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
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