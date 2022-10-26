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Лига чемпионов

Сегодня, 00:30

Безумие в Париже. «Бенфика» унизила «Ювентус». «Реал» проиграл в Лейпциге

Андрей Кузичев
Корреспондент
Лионель Месси и Неймар празднуют забитый мяч в ворота «Маккаби».
Фото Global Look Press
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Большинство состоявшихся во вторник матчей 5-го тура Лиги чемпионов получились яркими.

Шоу на «Парк де Пренс»

Группа H

Фанаты «Маккаби» прилично пошумели на парижских улицах, а израильское файер-шоу привело к небольшой задержке игры на первых минутах, однако команда из Хайфы оказалась гостем на чужом празднике. Или даже на шоу, которое в процессе завоевания путевки в плей-офф устроили звезды «ПСЖ».

Лига чемпионов. Группа H
25 окт, 22:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
7:2
Маккаби Хайфа

Начало положил удар «шведой» в исполнении Месси — первого футболиста из лиг топ-5, у которого в этом сезоне не менее десяти голов и результативных передач. Потом в дальний угол закрутил мяч Мбаппе, причем по ходу атаки Неймар исполнил пас рабоной. И уже сам бразилец отличился благодаря Месси, после чего немного расслабившиеся хозяева позволили «Маккаби» порадоваться результативному розыгрышу штрафного.

Защитник гостей Сек, конечно, навсегда запомнит свой парижский дубль, но как быть с непосредственными обязанностями и с уничтожением обороны израильтян?! Только что сделаешь против поймавшего кураж Месси, который исполнил еще один шедевр и показал, что к ЧМ-2022 он подходит в блестящей форме. Да и Неймар с Мбаппе к ней близки.

***

«Бенфика» с этом сезоне гораздо мощнее «Ювентуса», и нет смысла напирать на то, что виновником первого гола стал никогда не игравший на подобном уровне защитник Гатти. Тем более, после розыгрыша углового итальянца поставил в тупик 18-летний коллега по амплуа Антониу Силва, еще в августе пыливший во второй команде «орлов».

Лига чемпионов. Группа H
25 окт, 22:00. Estadio da Luz (Лиссабон)
Бенфика
4:3
Ювентус

Ответный же гол туринцев, засчитанный после вмешательства ВАР, мотивировал опытных футболистов «Бенфики» и персонально Жоау Мариу. Бывший полузащитник «Локомотива», как и в Турине в первом круге, безупречно исполнил пенальти, и отдал пас под эффектный удар пяткой Рафе Силве. На этом фоне «Старая синьора» смотрелась беспомощно, впервые в своей истории в главном еврокубке пропустив три мяча к перерыву.

И это в матче, где гостям нужна была только победа! Но как ее одержать, если при тактике с тройкой центральных защитников допускаются такие дикие провалы, как в случае со вторым голом Рафы Силвы? «Бенфика» же никогда не демонстрировала такую результативность во встречах с итальянцами, при этом не реализовав еще минимум два-три отличных шанса. Да, «бьянконери» устроили в концовке погоню, только туринский поезд отправляется в Лигу Европы. Если, конечно, команда Массимилиано Аллегри не сядет в лужу в последнем туре и вообще не останется в тупике.

И

В

Н

П

М

О

1. ПСЖ

5

3

2

0

14-6

11

2. Бенфика

5

3

2

0

10-6

11

3. Ювентус

5

1

0

4

8-11

3

4. Маккаби Х

5

1

0

4

6-15

3

2 ноября. Ювентус — ПСЖ, Маккаби Х — Бенфика.

Сенсация в Германии

Группа F

«Реал» без Бензема, Модрича и Вальверде столкнулся с максимально мотивированным соперником. «Лейпциг» агрессивно действовал с первых минут и заслуженно повел в счете, когда Гвардиол успел на добивание после сейва Куртуа. И главное, что «быки» не думали сбрасывать обороты, а вслед за первым голом последовал второй — после выстрела Нкунку. И это поразительно, ведь прошлый раз мадридцы пропускали два мяча в апрельском полуфинале с «Манчестер Сити»!

Лига чемпионов. Группа F
25 окт, 22:00. Red Bull Arena (Zentralstadion) (Лейпциг)
РБ Лейпциг
3:2
Реал

Тогда, кстати, команда Карло Анчелотти хотя и уступила, но устроила веселую игру в догонялки (3:4). Сейчас об этом напомнил сокративший отставание в концовке первого тайма Винисиус Жуниор. Только Вернер добил лучшую команду Европы, которая все-таки уязвима и потерпела первое поражение в нынешнем сезоне. Но все же «Реал» — в плей-офф.

***

У «Селтика» проблемы с домашними матчами в Лиге чемпионов. Желания и напора — море, результата — нет. А чтобы уйти с последнего места требовалась только победа.

Лига чемпионов. Группа F
25 окт, 22:00. Celtic Park (Глазго)
Селтик
1:1
Шахтер Д

Ее, казалось, приблизил открывший счет Якумакис, однако в начале второго тайма главный талант «Шахтера» Мудрик вогнал мяч под перекладину, по пути к штрафной с поразительной легкостью уйдя от двух шотландских защитников. Но как после паса Мудрика промахнулся по пустым ворота его одноклубник? Из-за этого интрига сохранялась до финального свистка, после которого стало ясно — весной в Глазго еврокубков не будет.

И

В

Н

П

М

О

1. Реал

5

3

1

1

10-5

10

2. Лейпциг

5

3

0

2

9-9

9

3. Шахтер

5

1

3

1

8-6

6

4. Селтик

5

0

2

3

3-10

2

2 ноября. Реал — Селтик, Шахтер — Лейпциг.

Дальнобойный «Челси» и мощный «Милан»

Группа Е

К перерыву казалось, что очень талантливый «Зальцбург» слишком молод, чтобы создать серьезные проблемы «Челси». Да, австрийцы сыграли вничью на «Стэмфорд Бридж», однако это была премьера Грэма Поттера, и с тех пор синие набрали ход. Если бы не голкипер Кен, спасавший даже в случае с выходом Обамеянга один на один, во вторник фаворит мог все решить в первом тайме.

Лига чемпионов. Группа E
25 окт, 19:45. Red Bull Arena (Wals-Siezenheim) (Зальцбург)
Зальцбург
1:2
Челси

Однако цели достиг только удар Ковачича, который с линии штрафной запустил мяч в верхний угол. Этого, как выяснилось, было мало — вторая половина встречи началась с гола Адаму, передачу на которого не просчитал снова игравший в тройке центральных защитников Кукурелья. Правда, практически сразу игроку «Зальцбурга» пришлось выносить мяч с линии пустых ворот, а дальние удары лондонцев стали их грозным оружием.

Хаверц забил даже более эффектно, чем Ковачич — удар немца обеспечил лондонцам место в плей-офф. Еще одно достижение вечера принадлежат Поттеру, который прошел без поражений девять первых матчей на посту главного тренера «Челси». Прошлый раз английскому специалисту это удавалось аж в сезоне-1906/07 (!), когда синих возглавлял Уильям Льюис.

***

Не менее интригующим с турнирной точки зрения казался и матч в Загребе, однако «Милан» беспощадно убил интригу.

Лига чемпионов. Группа E
25 окт, 22:00. Maksimir (Загреб)
Динамо З
0:4
Милан

Даже нашелся неожиданный герой в лице Габбиа, эффектно нырнувшего под подачу Тонали со штрафного. А во втором тайме все было сделано на классе. Соло Рафаэла Леау, пас пяткой от Ребича сбитому в штрафной Тонали и пенальти от Жиру, а потом финальный штрих в виде автогола. «Россонери» не забивали так много в ЛЧ уже семнадцать лет. Осталось, как в те славные годы через неделю выйти в плей-офф.

И

В

Н

П

М

О

1. Челси

5

3

1

1

8-3

10

2. Милан

5

2

1

2

8-7

7

3. Зальцбург

5

1

3

1

5-5

6

4. Динамо З

5

1

1

3

3-9

4

2 ноября. Челси — Динамо З, Милан — Зальцбург.

У «Севильи» будет евровесна

Группа G

В наименее статусном матче вторника разыгрывались гарантированная утешительная путевка в плей-офф Лиги Европы, а также возможность сохранить шансы в последнем туре вскочить в последний вагон уходящего поезда и все же подняться на второе место. Итоговая победа «Севильи» оказалась ожидаемой, однако крупный счет, мягко говоря, обманчив. При счете 0:0 ворота хозяев спасла штанга, а при 1:0 — перекладина. И только после фирменного обводящего удара не забивавшего в Лиге чемпионов два года Иско датчане выбросили белый флаг.

Лига чемпионов. Группа G
25 окт, 19:45. Ramon Sanchez Pizjuan (Севилья)
Севилья
3:0
Копенгаген

«Боруссия» Д — «Манчестер Сити» — 0:0. Обзор — здесь

И

В

Н

П

М

О

1. Манчестер Сити

5

3

2

0

11-1

11

2. Боруссия Д

5

2

2

1

9-4

8

3. Севилья

5

1

2

2

5-9

5

4. Копенгаген

5

0

2

3

0-11

2

2 ноября. Манчестер Сити — Севилья, Копенгаген — Боруссия Д.

Статистика дня

1-й раз в истории «Реал» пропустил два мяча в Лиге чемпионов к 18-й минуте.

3 пенальти исполнил в этом сезоне полузащитник «Манчестер Сити» Махрез, а реализовал только один, оба промаха допустив в ЛЧ.

16 лет и 344 дня самому юному игроку в истории главного еврокубка — нападающему «Копенгагена» Барджи.

23 гола забил в ЛЧ дальними ударами Месси, превзойдя достижение Криштиану Роналду.

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Методология

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В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Бавария

П2

19%

2.80

Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
⚽ Футбол. ЛЧ
Боруссия Д 0
Манчестер Сити 0
Матч завершен

29%

2.40

обе забьют - да

26%

1.54

П2

25%

1.62
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
РБ Лейпциг 3
Реал 2
Матч завершен

Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
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