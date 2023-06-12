Естественная красота и обворожительная улыбка: кто вдохновляет норвежского вундеркинда «Ман Сити» Холанна

Изабель Хаугсенг Йохансен тоже футболистка.

Форвард «Манчестер Сити» Эрлин Холанн стал настоящей сенсацией этого сезона. Еще играя за дортмундскую «Боруссию», футбольный мир узнал о большом таланте норвежского форварда, но случается так, что после перехода в топ-клуб молодой игрок может раствориться и не раскрыть свой талант. Однако Холанн не только не потерялся, но и претендует на то, чтобы вместе с Килианом Мбаппе сменить Месси и Роналду на посту лучших игроков мира.

Эрлин во всех турнирах прошедшего сезона забил нереальные 52 гола и выиграл вместе с «Сити» три титула — чемпионат Англии, Кубок Англии и Лигу чемпионов. Да, у него большая зарплата, премиальное жилье и дорогие автомобили, но все это не влияет на его отношение к футболу. Холанн увлечен игрой, он усердно тренируется, соблюдает особые режимы питания, да и вообще кажется своим парнем без зашкаливающего самомнения и скандальных выходок.

Фото Reuters

Видимо, и в личной жизни норвежец придерживается похожего подхода. Его просто невозможно увидеть в обществе роскошных моделей, в состоянии алкогольного опьянения (как партнера по команде Джека Грилиша) или как участника какого-нибудь скандала. А все потому, что у Холанна уже есть настоящая любовь.

Долгое время норвежец скрывал свои отношения и отшучивался тем, что его девушками являются футбольные мячи.

— Я сплю с пятью мячами за каждый хет-трик, который я забил. Я лежу в постели, и мне с ними хорошо, — смеялся футболист.

Однако мячи не поддержат в трудный момент, не приготовят ужин и не отпразднуют вместе с тобой завоевание очередного трофея. Да и Эрлин вовсе не герой Тома Хэнкса из фильма «Изгой».

Фото Global Look Press

Поэтому настоящая девушка у футболиста все-таки есть — и зовут ее Изабель Хаугсенг. Типичной подружкой футболиста ее точно не назовешь. Изабель не занимается апгрейдами лица и тела, не фотографирует себя в разных позах и настолько не желает быть публичной персоной, что удалила свои соцсети. При этом природа наградила ее самой настоящей естественной красотой. Если бы не победы «Сити», возможно, мы бы еще не скоро узнали о ней, но не разделить радость на поле со своим парнем просто невозможно.

А еще Изабель может дать Холанну пару профессиональных советов, ведь она и сама является футболисткой. Пара знакома еще с детства, с тех времен, когда оба занимались в футбольных академиях норвежского «Брюне». Но считается, что встречаться начали, когда Эрлин заиграл в «Боруссии». Помимо футбола, девушка раньше работала на полставки продавцом в магазине. Скорее всего, это навсегда осталось в прошлом. Когда твой парень зарабатывает в неделю около 500 000 фунтов стерлингов и заключает миллионные рекламные контракты, нет необходимости стоять за кассой.

Фото Global Look Press

Фото Global Look Press

Говорят, что целая армия девушек готова начать охоту на звездного футболиста. Но Эрлину не нужен никто, кроме Изабель. Он очень ценит доверие к человеку, которого знает много лет, и полностью сосредоточен на футболе. Что это, если не истинная любовь?