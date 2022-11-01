Хвича почти на первом месте в Лиге чемпионов. Все расклады последнего игрового дня в группах А, В, С и D

Мы все просчитали.

Группа А

В группе А положение команд по итогам 6-го тура вряд ли поменяется. «Ливерпулю» для того, чтобы выйти в плей-офф ЛЧ с первого места, нужно разгромить «Наполи» с разницей в четыре мяча. «Рейнджерс» для попадания в Лигу Европы нужно и вовсе забить на пять и более голов больше, чем «Аяксу».

И В Н П М О 1. Наполи 5 5 0 0 20-4 15 2. Ливерпуль 5 4 0 1 15-6 12 3. Аякс 5 1 0 4 8-15 3 4. Рейнджерс 5 0 0 5 1-19 0

Группа B

«Брюгге» точно станет первым в случае победы в Леверкузене. При ничьей бельгийцам придется ждать потери очков от «Порту». Если же первые уступят немцам, а португальцы сыграют вничью, то выше по разности мячей окажутся «драконы».

«Байер» же отберет у «Атлетико» путевку в Лигу Европы, если:

— победит, а испанцы потеряют очки;

— сыграет вничью, а испанцы потерпят поражение. В таком случае «аспириновые» будут выше по личным встречам (2:0, 2:2).

И В Н П М О 1. Брюгге 5 3 1 1 7-4 10 2. Порту 5 3 0 2 10-6 9 3. Атлетико 5 1 2 2 4-7 5 4. Байер 5 1 1 3 4-8 4

Группа C

Вне зависимости от результатов 6-го тура в группе С «Бавария» выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места, «Интер» — со второго, «Барселона» отправится в Лигу Европы, а «Виктория» завершит свою еврокубковую кампанию.

01.11.2022 | Бавария — Интер

И В Н П М О 1. Бавария 5 5 0 0 16-2 15 2. Интер 5 3 1 1 10-5 10 3. Барселона 5 1 1 3 8-10 4 4. Виктория Пл 5 0 0 5 3-20 0

Группа D

В группе D существует много вариантов.

«Спортинг» попадет в 1/8 финала Лиги чемпионов, если наберет хотя бы очко в матче с «Айнтрахтом». В Лигу Европы португальцы отправятся, если уступят немцам, а «Тоттенхэм» победит в Марселе.

«Шпоры» станут участником плей-офф ЛЧ, если наберут хотя бы очко против «Марселя», тогда как поражение отправит лондонцев в Лигу Европы.

«Айнтрахт» продолжит выступление в Лиге чемпионов только в случае победы в Лиссабоне. В ЛЕ немцы отправятся, если не обыграют «Спортинг», а «Тоттенхэм» наберет очки в Марселе.

«Марсель» выйдет в 1/8 финала ЛЧ, если победит «Тоттенхэм». В ЛЕ французы перейдут при единственном раскладе: если сами сделают ничью, а «Айнтрахт» победит «Спортинг».