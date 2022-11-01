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Лига чемпионов

Сегодня, 20:15

Хвича почти на первом месте в Лиге чемпионов. Все расклады последнего игрового дня в группах А, В, С и D

Отдел футбола «СЭ»
Хвича Кварацхелия (справа).
Фото Reuters
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Мы все просчитали.

Группа А

Лига чемпионов. Группа A
01 нояб, 23:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
Наполи
Лига чемпионов. Группа A
01 нояб, 23:00. Ibrox Stadium (Глазго)
Рейнджерс
Аякс

В группе А положение команд по итогам 6-го тура вряд ли поменяется. «Ливерпулю» для того, чтобы выйти в плей-офф ЛЧ с первого места, нужно разгромить «Наполи» с разницей в четыре мяча. «Рейнджерс» для попадания в Лигу Европы нужно и вовсе забить на пять и более голов больше, чем «Аяксу».

И

В

Н

П

М

О

1. Наполи

5

5

0

0

20-4

15

2. Ливерпуль

5

4

0

1

15-6

12

3. Аякс

5

1

0

4

8-15

3

4. Рейнджерс

5

0

0

5

1-19

0

Группа B

Лига чемпионов. Группа B
01 нояб, 20:45. do Dragao (Порту)
Порту
Атлетико
Лига чемпионов. Группа B
01 нояб, 20:45. BayArena (Леверкузен)
Байер
Брюгге

«Брюгге» точно станет первым в случае победы в Леверкузене. При ничьей бельгийцам придется ждать потери очков от «Порту». Если же первые уступят немцам, а португальцы сыграют вничью, то выше по разности мячей окажутся «драконы».

«Байер» же отберет у «Атлетико» путевку в Лигу Европы, если:

— победит, а испанцы потеряют очки;
— сыграет вничью, а испанцы потерпят поражение. В таком случае «аспириновые» будут выше по личным встречам (2:0, 2:2).

И

В

Н

П

М

О

1. Брюгге

5

3

1

1

7-4

10

2. Порту

5

3

0

2

10-6

9

3. Атлетико

5

1

2

2

4-7

5

4. Байер

5

1

1

3

4-8

4

Группа C

Лига чемпионов. Группа C
01 нояб, 23:00. Allianz Arena (Мюнхен)
Бавария
Интер
Лига чемпионов. Группа C
01 нояб, 23:00. Doosan Arena (Пльзень)
Виктория Пл
Барселона

Вне зависимости от результатов 6-го тура в группе С «Бавария» выйдет в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места, «Интер» — со второго, «Барселона» отправится в Лигу Европы, а «Виктория» завершит свою еврокубковую кампанию.

01.11.2022 | Бавария — Интер

И

В

Н

П

М

О

1. Бавария

5

5

0

0

16-2

15

2. Интер

5

3

1

1

10-5

10

3. Барселона

5

1

1

3

8-10

4

4. Виктория Пл

5

0

0

5

3-20

0

Группа D

Лига чемпионов. Группа D
01 нояб, 23:00. Velodrome (Марсель)
Марсель
Тоттенхэм
Лига чемпионов. Группа D
01 нояб, 23:00. Jose Alvalade (Лиссабон)
Спортинг
Айнтрахт Ф

В группе D существует много вариантов.

«Спортинг» попадет в 1/8 финала Лиги чемпионов, если наберет хотя бы очко в матче с «Айнтрахтом». В Лигу Европы португальцы отправятся, если уступят немцам, а «Тоттенхэм» победит в Марселе.

«Шпоры» станут участником плей-офф ЛЧ, если наберут хотя бы очко против «Марселя», тогда как поражение отправит лондонцев в Лигу Европы.

«Айнтрахт» продолжит выступление в Лиге чемпионов только в случае победы в Лиссабоне. В ЛЕ немцы отправятся, если не обыграют «Спортинг», а «Тоттенхэм» наберет очки в Марселе.

«Марсель» выйдет в 1/8 финала ЛЧ, если победит «Тоттенхэм». В ЛЕ французы перейдут при единственном раскладе: если сами сделают ничью, а «Айнтрахт» победит «Спортинг».

И

В

Н

П

М

О

1. Тоттенхэм

5

2

2

1

6-5

8

2. Спортинг Л

5

2

1

2

7-7

7

3. Айнтрахт Ф

5

2

1

2

5-7

7

4. Марсель

5

2

0

3

7-6

6

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЛЧ
Ливерпуль
Наполи

Х2

29%

1.91

П1

22%

1.95

ТМ 3.5

15%

2.15
⚽ Футбол. ЛЧ
Бавария
Интер

ТМ 3.5

26%

1.83

Ф1(-1.5)

19%

2.10

П1

18%

1.47
⚽ Футбол. ЛЧ
Ювентус
ПСЖ

П2

25%

1.68

ТБ 2.5

24%

1.66

Ф2(-1)

16%

2.02
Хвича Кварацхелия
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Атлетико
ФК Байер
ФК Брюгге
ФК Ливерпуль
ФК Марсель
ФК Наполи
ФК Порту
ФК Спортинг (Лиссабон)
ФК Тоттенхэм Хотспур
2
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