«Ты навешивай, а там разберемся». Чудо-гол Хохлова. Два паса Евсеева. Как «Локо» уничтожил «Интер»

Ровно 20 лет назад «Локомотив» одержал, пожалуй, самую яркую победу в своей еврокубковой истории.

21 октября 2003 года в Черкизове в матче группового турнира Лиги чемпионов команда Юрия Семина принимала миланский «Интер». Билеты на матч быстро раскупили болельщики.

Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

Почти 26 000 любителей футбола пришло на стадион несмотря на осенний дождь.

Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

«Локо» ошеломил миланский клуб уже в самом дебюте встречи. Начал атаку Марат Измайлов. Максим Бузникин на правом фланге подождал, пока Вадим Евсеев сделает забегание, и выложил мяч тому на ход.

Фото Александр Федоров, "СЭ"

Последовал пас левой ногой в центр Дмитрию Лоськову, который мощно пробил – мяч от перекладины залетел в ворота.

Фото Александр Федоров, "СЭ"

На подступах к штрафной железнодорожники пользовались определенной свободой действий и в первую четверть часа смогли нанести два прицельных сильных удара со средней дистанции. С выстрелом Лоськова справился Тольдо, а Дмитрий Хохлов послал мяч выше цели.

Фото Александр Федоров, "СЭ"

«Интер» уповал на правый фланг атаки, где Альваро Рекоба переигрывал Джейкоба Лекхето. Сначала уругваец сам здорово пробил под перекладину – Сергей Овчинников выручил хозяев. А затем южноамериканец вывел на ударную позицию грозного Кристиана Вьери – «Босс» вновь не оплошал.

Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

– Когда Вьери выходил к воротам, сердце дрогнуло? – поинтересовались журналисты у вратаря «Локо».

– Пугаться не было времени. Нужно было выручать. Гадать, куда пробьет Вьери, было бессмысленно. Понадеялся на интуицию, и она не подвела. В общем, повезло.

Чуть позже Хохлов потерял мяч вблизи своей штрафной. Хавьер Дзанетти выскочил один на один с Овчинниковым, но пробил крайне неудачно.

Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

Не пропустив до перерыва, москвичи отправили миланцев сначала в нокдаун, а затем и в нокаут после возобновления игры.

На 52-й минуте Хохлов из центральной зоны отдал передачу направо Евсееву, который прострелил в штрафную. Лоськов остроумно мяч пропустил, а Михаил Ашветия вколотил его в сетку ворот. Очень эффектная комбинация!

Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

– Когда «Локо» забивал второй гол, вы специально пропустили мяч на Ашветию? – спросили Лоськова после игры.

– Да. Я знал, что он за спиной, и умышленно оставлял ему мяч. Евсеев вообще-то давал пас мне, но у Ашветии позиция была куда лучше.

Фото Александр Федоров, "СЭ"

Автор второго гола покидал стадион с синяком под глазом.

– Матерацци ударил, – объяснил Ашветия. – Во втором тайме в какой-то момент защитники «Интера» словно с ума сошли! Грубили, цеплялись. Больше всех преуспел как раз Матерацци. Не знаю даже, скольких желтых карточек они заслуживали.

Фото Александр Федоров, "СЭ"

Пять минут спустя «Локо» получил право на штрафной за фол на Марате Измайлове. Лоськов навесил, а Хохлову, продавив Кордобу, метров с 15 удался великолепный удар головой – мяч залетел в левый от Дмитрия угол.

Фото Александр Федоров, "СЭ"

Стоит признать, что в том эпизоде Франческо Тольдо все-таки далековато вышел из ворот и не смог спасти свою команду. 3:0!

Фото Александр Федоров, "СЭ"

– В ситуации, когда «Локо» забил третий мяч, вы прямо-таки положили мяч на голову Хохлову, – сказали Лоськову после матча.

– Он сам об этом попросил. Подбежал и сказал: «Навесь мне на голову – я забью». Так и сделал.

Фото Александр Федоров, "СЭ"

– Такие красивые мячи головой я раньше не забивал, – признал в свою очередь Хохлов.

– Лоськов сказал, что перед голом вы попросили его навесить на голову и пообещали непременно забить. Так?

– В этом моменте Дима был далеко. Я кричал, показывал, чтобы передачу сделал на меня. Но перед игрой такой разговор действительно был. Говорю ему: «Сегодня опять думаю забить. На меня навешивай». – «Зачем? Ты же головой не забиваешь!» – «Ты навешивай, а там разберемся!»

Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

– Итальянцы во втором тайме откровенно грубили, хамили. Вы заставили их психовать?

– Наверное. Они ведь, когда проигрывают, всегда так себя ведут.

– Может быть, дело не только в темпераменте?

– Да уж... Вальяжное отношение к матчу с нами ощущалось во всем: во взглядах, в поведении, футболки навыпуск – из этой же серии. Сплошное снисхождение. Мало того что миланцы ехали за другим результатом, так еще русские их явно переигрывали. Разочарование... Выйдешь тут из себя.

Фото Александр Вильф, архив «СЭ»

За 11 минут до финального свистка многоходовую комбинацию после поперечного паса Ашветии мог завершить Лекхето. Увы, мяч полетел высоковато. «Интер» имел шанс размочить счет – могучий удар Вьери приняла на себя крестовина ворот Овчинникова.

Фото Александр Федоров, "СЭ"

– Не боитесь, что в ответном матче уязвленные футболисты «Интера» будут играть с особым настроем? – вопрос Юрию Семину на пресс-конференции.

– Мы уже вообще ничего не боимся. «Локомотив» достиг того уровня, когда все зависит от нас самих.

Фото Александр Федоров, "СЭ"

К слову, «Интер» не смог взять реванш в домашнем матче – 1:1. Отличились Рекоба и Лоськов.

Фото Алексей Иванов, архив «СЭ»

На следующий день после триумфа в Черкизове «СЭ» вышел с такой шапкой на первой полосе: «Локо», мы тебя любим!!!»

«Локомотив» раздавил итальянцев, как не давил их еще никто в нашей стране. Красно-зеленые интеллектуально издевались над угловатым «Интером», сделавшим силовой стиль своей религией. Техника побила мощь, а командный ум превзошел сборную разрозненных индивидуалистов, – написал в своем отчете обозреватель «СЭ».

Фото Александр Федоров, "СЭ"

«Локомотив» (Россия) – «Интер» (Италия) – 3:0 (1:0)

Голы: Лоськов, 2 (1:0). Ашветия, 52 (2:0). Хохлов, 57 (3:0).

«Локомотив»: Овчинников, Евсеев (Гуренко, 75), Игнашевич, Сенников, Лекхето, Хохлов, Маминов, Лоськов, Измайлов, Бузникин (Пашинин, 46), Ашветия.

«Интер»: Тольдо, Кордоба, Матерацци (Эмре, 61), Каннаваро, Бреше (Коко, 72), Х. Дзанетти, Алмейда, Рекоба, К. Дзанетти, Вьери, Крус (Мартинс, 61).