«Королевский клуб» прошел «Манчестер Сити» только в серии пенальти, но это ничего не меняет — чтобы победить его нужно совершить что-то сверхъестественное.

Девять мячей в противостоянии «Боруссии» и «Атлетико». Десять — в двух матчах «Барселоны» с «ПСЖ». После предсказуемого первого раунда плей-офф четвертьфиналы Лиги чемпионов — какой-то бесконечный праздник. А так как к хорошему привыкаешь быстро, то перед ответной встречей «Манчестер Сити» с «Реалом», которые, собственно, и задали тон футбольному пиршеству своим шоу на «Сантьяго Бернабеу», уровень ожиданий зашкаливал.

Можно ли в принципе сыграть ярче, чем в Мадриде? Какие в этот раз потери? Выйдут ли из тени пребывавшие в ней неделю назад Холанн и Беллингем? Что в этот раз придумают тренеры? В первой части противостояния Пеп Гвардиола отправил Уокера сдерживать Винисиуса Жуниора. Неделю назад — в отсутствие скоростного защитника — Карло Анчелотти сделал ставку на сдвоенный левый фланг, причем Вини стал героем второго плана, уступив роль примы Родриго.

Сейчас итальянец отшутился, за сутки до игры заверив на пресс-конференции, что сюрпризов ждать не стоит, и Пеп может быть спокоен. С Де Брейне и Уокером уровень возможного волнения и впрямь ниже, только вариант с Родриго слева оставался таким же эффективным. Или дело не в роли, а в том, кто ее исполняет? Достаточно вспомнить эпичный камбэк Мадрида двухлетней давности с дублем бразильца за две неполных минуты. В среду же Родриго сравнялся с лучшими бомбардирами этой пары — так же отличившимися по четыре раза Бензема, Де Брейне и Бернарду Силвой. Чаще «Сити» в эпоху Гвардиолы огорчал только Месси — пять мячей.

Ну а главным оружием «Королевского клуба» на «Этихаде» стали быстрые контратаки. Это бросалось в глаза и до взятия ворот, и после него. Началась же голевая комбинация с вроде бы банального выноса Карвахаля на здорово зацепившегося за мяч Беллингема. Без классных действий Джуда не получилось бы ни прострела Винисиуса (между ногами Рубена Диаша и мимо Уокера), ни успеха забившего со второй попытки Родриго. В целом же можно констатировать: при первой возможности к воротам хозяев готовы умчаться и Камавинга, и даже Карвахаль.

В Англии же в перерыве обсуждали Холанна. Точнее — статистику, согласно которой первую из двух своих передач (одна точная) норвежец отдал только на 37-й минуте. Впрочем, контакты Эрлинга с мячом считали и в прошлом сезоне, что не помешало норвежцу переписать почти все бомбардирские рекорды АПЛ. Таков уж футбол Гвардиолы, в котором более заметны (и вовлечены в комбинации) игроки других амплуа. Кому-то даже приходилось переучиваться, как Габриэлу Жезусу, приехавшему в Англию классическим центральным нападающим и в статусе потенциального наследника Феномена Роналдо.

Между тем в среду самый опасный до перерыва момент «горожан» — заслуга Холанна. Его удар головой остановила перекладина, а стоявший в метре от ворот Бернарду Силва не смог подстроиться под отскок. Большего крайне прагматичный в этот вечер «Реал» не позволял. Забетонировав подходы к штрафной, бланкос заставляли хозяев атаковать с дистанции. Но если в Мадриде это обернулось двумя пропущенными голами, то в Манчестере лидер испанского чемпионата не вжимался в штрафную.

Поэтому Де Брейне, Фоден, Грилиш — никто не мог поставить неразрешимых задач перед Луниным, который словно исчерпал лимит ошибок в первой встрече. Впрочем, подвигов от вратаря благодаря почти образцовой обороне всей команды не требовалось. Только в колоде Гвардиолы оставался козырь в лице Доку — того, кто благодаря резкости и дриблингу может решить эпизод в одиночку. И как раз бельгиец заставил дрогнуть железного Рюдигера и неловко выбить мяч на ногу Де Брейне.

Дикая ошибка в элементарной ситуации ломала план Анчелотти на второй тайм. Так, кстати, бывает, когда кто-то забывает о контригре. У тебя вроде бы все получается сзади, ты даже ловишь кураж, но один просчет выбивает из колеи. Настолько, что прежняя стройность исчезает, а соперник начинает делать все на такт быстрее. Но самое страшное — ты не готов перестроится на другой футбол. Даже если он тебе ближе и роднее.

Как и в первом матче баланс вернул умница Модрич. И пусть гостей измотали настолько, что до финального свистка не смогли доиграть Винисиус с Карвахалем, серия пенальти выглядела неизбежной. А в ней удача улыбнулась Лунину и «Реалу».

Мадрид — в полуфинале!