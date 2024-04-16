Натхо — о Слуцком в Китае: «Нужно пробовать себя. Желаю только лучшего»

Полузащитник «Партизана» Бибрас Натхо в интервью «СЭ» поделился мнением о назначении Леонида Слуцкого на пост главного тренера китайского «Шанхай Шэньхуа».

— Ваш бывший тренер Леонид Слуцкий перебрался в Китай. Поздравили его с назначением?

— Слышал об этом. Василий Березуцкий и Яровинский тоже с ним. Мы с Леонидом Викторовичем на связи, несколько раз в год общаемся. Он много, где поработал, попробовал много нового. Я играл с братьями Березуцкими, Олег Яровинский был нашим спортивным директором. С этими людьми я проводил раньше много времени. Поэтому и им желаю только лучшего.

— Слуцкий не боится менять обстановку.

— Если ты тренер, ты должен быть готов к этому. Нужно пробовать себя. Когда он работал в Англии, он был там первым российским тренером. А ведь там совсем другой менталитет. Но он делает это для себя. Не думаю, что все это дается Слуцкому тяжело. Он постоянно улыбается и наслаждается работой.

— Вы сказали, что он постоянно улыбается. В России его троллили за частое появление в комедийных шоу. Что вы думаете об этом?

— У каждого сейчас есть свое мнение на любую тему. Слуцкий должен делать только то, что он сам считает нужным. Это его личная жизнь. Если комедия приносит ему удовольствие, то это его выбор. Люди часто любят судить других. Но я думаю, что Леонид Викторович достаточно опытен и умен, чтобы решать, что ему нужно, — сказал Натхо «СЭ».

Слуцкий возглавил «Шанхай Шэньхуа» в конце декабря 2023 года. До этого его последним местом работы был «Рубин», который он покинул в ноябре 2022-го.

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