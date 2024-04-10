Слуцкий прекрасно начал в Китае. Взял трофей и выдал лучший старт в истории клуба

У «Шэньхуа» пять побед в пяти стартовых турах.

Леонид Слуцкий в конце 2023-го удивил футбольную Россию, возглавив «Шанхай Шэньхуа». Китайская лига не выглядела очевидным вариантом — лучшие времена здесь давно прошли, а суммарная стоимость игроков всего чемпионата ниже, чем у российской первой лиги. Но спустя несколько месяцев выбор тренера выглядит иначе — как минимум, результат у него там шикарный!

Слуцкий в первом же матче выиграл трофей

Уже на старте китайской карьеры Леониду Викторовичу выпало непростое испытание — 25 февраля предстояло играть с клубом «Шанхай Порт» в Суперкубке. Соперник — местный гранд и чемпион прошлого сезона, с которым «Шэньхуа» традиционно игралось непросто. За последние восемь лет «Порт» проиграл в дерби лишь три раза.

Но для Слуцкого это не стало проблемой. «Шэньхуа» хорошо подготовился, играл гораздо бодрее и организованнее соперника. Команда Леонида Викторовича забила один мяч, но могла забивать минимум три раза. На этом фоне «Порт» выглядел бледно — а под конец встречи и вовсе остался в меньшинстве, так что Суперкубок российский тренер забрал уверенно. Для «Шэньхуа» он стал четвертым в истории, а для Леонида Викторовича — восьмым трофеем в карьере.

Фото Global Look Press

Лучший старт в истории «Шэньхуа»

Итоги Суперкубка создали неплохую интригу на будущее. «Шанхай Шэньхуа» редко причисляют к фаворитам на титул — в стране хватает более дорогих и успешных команд. Да и с игрой у «цветка Шанхая» были проблемы. Но Слуцкий привнес организованность и современность. Это отмечает и местная пресса: «Слуцкий не считается тренером мирового уровня, но его прагматичный стиль игры в сочетании с эффективным мышлением привел к тому, что старая осторожность «Шэньхуа» заработала в полную силу... Слуцкий, ведя команду за титулом чемпиона суперлиги, привнес новые идеи и новое мышление, которые, возможно, являются тем питательным веществом, в котором сейчас остро нуждается китайский профессиональный футбол», — говорится в статье на сайте гостелевидения Китая CCTV.

Надежды Слуцкий не просто оправдывает, он явно перевыполняет план. В пяти первых турах китайской суперлиги «Шэньхуа» только побеждал, благодаря чему забрался на первую строчку и теперь лидирует с отрывом. У команды Леонида Викторовича 15 очков, у идущего вторым «Порта» — 11. Кстати, разница забитых и пропущенных — 13:2, лучшая в лиге.

Стартовал Слуцкий монструозно — его команда не пропускала в чемпионате три матча подряд. За это время пали «Мэйчжоу» (2:0), «Циндао Вест Кост» (2:0) и «Шаньдунь» (3:0). Потом оборона чуть расстроилась, пошли пропущенные мячи, но победы никуда не делись — с «Чанчунем» (2:1) и «Ухань Фри Таунс» (4:1) Леонид Викторович справился уверенно. Впереди у «Шэньхуа» игры с прямыми конкурентами (с «Бэйцзин Гоань» дома и «Шанхай Порт» на выезде), но это другая история — Слуцкий уже выдал лучший старт в истории своего нового клуба.

Что с чемпионством?

До начала сезона букмекеры не сильно верили в «Шэньхуа» — шансы на его попадание в топ-3 оценивались в 20%. После удачной серии команда Слуцкого превратилась в главного фаворита на титул, вероятность такого исхода — 26%.

При этом, повторимся, с прямыми конкурентами в чемпионате Леонид Викторович еще не встречался. «Шанхай Порт», пусть и идет вторым, не выглядит сильно хуже. У команды Кевина Муската (кстати, тренер тоже новичок суперлиги) 11 очков, разница забитых и пропущенных 11:4 и ни одного поражения в чемпионате. С «Портом» Слуцкий будет играть 27 апреля — думается, после этого матча станет ясно, можно ли причислять «Шэньхуа» к претендентам на титул.