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Сегодня, 21:20

«Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»: смотреть матч клубного чемпионата мира в прямом эфире

Началась видеотрансляция матча клубного чемпионата мира «Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли»
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Футболист Карим Бензема.
Карим Бензема.
Фото Reuters
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«Аль-Иттихад» играет против «Аль-Ахли» в матче четвертьфинала клубного чемпионата мира 2023 года по футболу 15 декабря. Встреча проходит в городе Джидда (Саудовская Аравия) на стадионе «Кинг Абдулла Спортс Сити».

Посмотреть видеотрансляцию матча клубного ЧМ «Аль-Иттихад» — «Аль-Ахли» можно на канале «Матч Футбол 2». Прямой эфир начался в 20.55 по московскому времени. Ключевые события игры доступны в матч-центре «СЭ».

За «Аль-Иттихад» выступают известных футболистов, среди них: форвард Карим Бензема, а также полузащитники Фабиньо и Нголо Канте.

Ранее, 15 декабря, в другой паре 1/4 финала турнира японский клуб «Урава Ред Даймондс» победил мексиканский «Леон» со счетом 1:0.

В клубном ЧМ-2023 по футболу играют семь команд, которые одержали победы в своих главных клубных турнирах ассоциаций, включая «Аль-Иттихад» (в качестве принимающей стороны). Действующим победителем турнира является «Реал». Испанский клуб в финале в 2022 году победил «Аль-Хиляль» со счетом 5:3.

Клубный чемпионат мира: расписание матчей и где смотреть трансляции игр

Футбол
ФК Аль-Ахли (Каир)
ФК Аль-Иттихад
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