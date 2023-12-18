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Сегодня, 19:00

«Флуминенсе» — «Аль-Ахли Каир»: смотреть трансляцию матча клубного чемпионата мира

«Флуминенсе» сыграет с «Аль-Ахли Каиром» в матче клубного чемпионата мира 18 декабря
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Маноэль, игрок ФК «Флуминенсе».
Фото Global Look Press
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Бразильский «Флуминенсе» сыграет с египетским «Аль-Ахли Каиром» в матче клубного чемпионата мира в понедельник, 18 декабря. Игра пройдет на стадионе «Кинг Абдулла Спорт Сити» в Джидде (Саудовская Аравия) и начнется в 21.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями противостояния «Флуминенсе» — «Аль-Ахли Каир» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляция встречи в прямом эфире бесплатно будет доступна на телеканале «Матч ТВ», а также на тематическом канале «Матч! Футбол 2». Начнется эфир в 20.50 мск.

20-й розыгрыш Клубного чемпионата мира по футболу проходит в Саудовской Аравии с 12 по 22 декабря 2023 года.

Марсело (&laquo;Флуминенсе&raquo;). «Флуминенсе» — «Аль-Ахли»: прогноз на матч Клубного чемпионата мира 18 декабря 2023 года

Футбол
ФК Аль-Ахли (Каир)
ФК Флуминенсе (Рио-де-Жанейро)
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