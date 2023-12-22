«Манчестер Сити» сыграет с «Флуминенсе» в финале клубного чемпионата мира 22 декабря

«Манчестер Сити» сыграет с «Флуминенсе» в финале клубного чемпионата мира 22 декабря, в пятницу. Матч пройдет на стадионе имени короля Абдаллы в Джидде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени.

Следить за ключевыми событиями встречи «Манчестер Сити» — «Флуминенсе» можно на сайте «СЭ» в матч-центре. Трансляцию в прямом эфире бесплатно покажет телеканал «Матч ТВ». Также игру можно посмотреть на сайте matchtv.ru/live.

Английский клуб в 1/2 финала обыграл «Урава Ред Даймонд» со счетом 3:0, а бразильская команда на этой стадии была сильнее «Аль-Ахли Каир» — 2:0.

Прогноз и ставки на матче читайте в материале «СЭ».