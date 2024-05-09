The Times: на ФИФА могут подать в суд из-за нового формата клубного чемпионата мира

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) и Всемирный форум лиг (WLF) могут подать в суд на Международную федерацию футбола (ФИФА) из-за нового формата клубного чемпионата мира, сообщает The Times.

По данным источника, организации направили письмо в адрес президента ФИФА Джанни Инфантино, в котором потребовали отказаться от идеи с расширением числа участников турнира до 32 команд.

В тексте письма говорится о том, что увеличение количества участников клубного чемпионата мира повысит и без того серьезный риск травм для футболистов, также большое количество матчей сделает календарь участников и без того насыщенным, а это принесет вред национальным чемпионатам.

Клубный чемпионат мира должен будет пройти в обновленном формате с 15 июня по 13 июля 2025 года. В турнире впервые примут участие 32 клуба, представляющие 6 конфедераций: УЕФА (12 команд), АФК (4), КАФ (4), КОНКАКАФ (4), КОНМЕБОЛ (6), ОФК (1), еще одно место будет отдано команде из страны-хозяйки турнира.