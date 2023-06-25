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Кубок КОНКАКАФ

Сегодня, 07:03

Ямайка сыграла вничью с США на Кубке КОНКАКАФ, Николсон вышел на 89-й минуте матча

Иван Торопцев
Корреспондент
Фото AFP
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Ямайка сыграла вничью с США в матче первого тура групповой стадии Золотого кубка КОНКАКАФ — 1:1.

Защитник ямайцев Дэмион Лоу открыл счет на 13-й минуте, форвард американцев Брэндон Васкес спас свою команду от поражения благодаря голу на 88-й минуте.

На 29-й минуте встречи нападающий сборной Ямайки Леон Бэйли не реализовал пенальти.

Ямайский нападающий «Спартака» Шамар Николсон вышел на замену на 89-й минуте и не отличился результативными действиями.

Сборная Ямайки проведет следующий матч на турнире 29 июня против Тринидада и Тобаго. США в этот же день встретятся с командой Сент-Китс и Невис.

Футбол
Сборная США по футболу
Сборная Ямайки по футболу
ФК Спартак (Москва)
Шамар Николсон
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