Ямайка сыграла вничью с США на Кубке КОНКАКАФ, Николсон вышел на 89-й минуте матча

Ямайка сыграла вничью с США в матче первого тура групповой стадии Золотого кубка КОНКАКАФ — 1:1.

Защитник ямайцев Дэмион Лоу открыл счет на 13-й минуте, форвард американцев Брэндон Васкес спас свою команду от поражения благодаря голу на 88-й минуте.

На 29-й минуте встречи нападающий сборной Ямайки Леон Бэйли не реализовал пенальти.

Ямайский нападающий «Спартака» Шамар Николсон вышел на замену на 89-й минуте и не отличился результативными действиями.

Сборная Ямайки проведет следующий матч на турнире 29 июня против Тринидада и Тобаго. США в этот же день встретятся с командой Сент-Китс и Невис.