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Сегодня, 05:47

«Бока Хуниорс» вышел в финал Кубка Либертадорес

Евгений Козинов
Корреспондент
6 октября. «Палмейрас» — «Бока Хуниорс» — 1:1, серия пенальти — 2:4.
Фото Reuters
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«Бока Хуниорс» обыграл «Палмейрас» в ответном матче полуфиинала Кубка Либертадорес — 2:1 (д.в.). Встреча прошла на стадионе «Альянц» в Сан-Паулу.

На 23-й минуте нападающий аргентинской команды Эдинсон Кавани открыл счет. Во втором тайме хозяева отыгрались благодаря голу Хоакина Пикереса. Основное время закончилось ничьей.

Так как в первом матче голов забито не было, судьбу путевки в финал решила серия пенальти, где точнее оказались игрока «Боки», несмотря на промах Кавани при первом ударе.

В финале «Бока Хуниорс» сыграет с «Флуминенсе». Матч состоится 5 ноября.

Футбол
ФК Бока Хуниорс
ФК Палмейрас
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