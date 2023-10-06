«Бока Хуниорс» вышел в финал Кубка Либертадорес

«Бока Хуниорс» обыграл «Палмейрас» в ответном матче полуфиинала Кубка Либертадорес — 2:1 (д.в.). Встреча прошла на стадионе «Альянц» в Сан-Паулу.

На 23-й минуте нападающий аргентинской команды Эдинсон Кавани открыл счет. Во втором тайме хозяева отыгрались благодаря голу Хоакина Пикереса. Основное время закончилось ничьей.

Так как в первом матче голов забито не было, судьбу путевки в финал решила серия пенальти, где точнее оказались игрока «Боки», несмотря на промах Кавани при первом ударе.

В финале «Бока Хуниорс» сыграет с «Флуминенсе». Матч состоится 5 ноября.