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Кубок Либертадорес

Сегодня, 06:38

«Бока Хуниорс» с Рохо и Кавани вышел в полуфинал Кубка Либертадорес

Евгений Козинов
Корреспондент
31 августа. Расинг — Бока Хуниорс — 0:0. Маркос Рохо реализовал решающий пенальти.
Фото AFP
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«Бока Хуниорс» переиграл «Расинг» в ответном матче 1/4 финала Кубка Либертадорес. Обе встречи завершились безголевыми ничьими, поэтому победитель был определен в серии пенальти — 4:1.

В серии одиннадцатиметровых в составе «Боки» свои попытки реализовали экс-форвард «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани и экс-защитник «Спартакак» Маркос Рохо.

Также в полуфинал вышел «Палмейрас», который по сумме двух встреч «Перейру». Ответная игра завершилась ничьей (0:0), а в первой встрече бразильская команда одержала крупную победу (4:0).

ФК Бока Хуниорс
ФК Палмейрас
ФК Расинг
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