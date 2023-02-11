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Сегодня, 18:38

Абидаль объяснил, почему Гвардиола является лучшим тренером в мире

Алина Савинова
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Бывший защитник «Барселоны» Эрик Абидаль рассказал, почему считает Хосепа Гвардиолу лучшим тренером в мире.

«Конечно, тяжело оценивать тренеров. Первым делом смотришь на то, насколько хороша его речь, хороши ли его игровые решения, его тактика. Особенно важно то, помогает ли тренер прогрессировать своим игрокам. При Гвардиоле я прогрессировал больше, чем при других, поэтому для меня он лучший в мире. Как только он попал в основную команду, то удивил всех своим огромным чувством ответственности», — приводит «Чемпионат» слова Абидаля.

С 2016 года Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити». Его команда на данный момент занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Англии (45 очков).

Источник: https://www.championat.com/football/news-4992729-eks-zaschitnik-barsy-abidal-obyasnil-pochemu-gvardiola-luchshij-trener-v-mire.html
Хосеп Гвардиола
Эрик Абидаль
Футбол
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