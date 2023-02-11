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Сегодня, 18:38

Президент «Тоттенхэма» Леви прокомментировал работу главного тренера команды Конте

Виталий Косик
Корреспондент
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Президент «Тоттенхэма» Дэниел Леви оценил работу главного тренера команды Антонио Конте.

«Когда Антонио пришел в клуб, мы были восьмыми в премьер-лиге и играли в Лиге конференций. Мы увидели сильное пополнение в составе и завершили сезон-2021/2022 серией из 10 побед в наших последних 14 матчах и выходом в Лигу чемпионов УЕФА. Столкнувшись в этом сезоне с самым загруженным календарем в истории премьер-лиги, наши игроки и персонал проявили огромную приверженность делу, и все должны гордиться тем, что было достигнуто в этом году», — приводит слова Леви Football.London.

Конте работает с «шпорами» с ноября 2021 года.

«Тоттенхэм» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 39 очков за 22 матча.

Антонио Конте
Футбол
ФК Тоттенхэм Хотспур
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