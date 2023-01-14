Адвокат Менди: «Жизнь, какой Бенжамен ее знал, для него окончена, как и карьера в британском футболе»

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Элеонор Лоус, адвокат защитника «Манчестер Сити» Бенжамена Менди, высказалась о будущем игрока.
13 января спортсмен был признан невиновным по шести эпизодам изнасилования и одному эпизоду сексуального насилия в отношении пяти женщин. Присяжные не смогли вынести вердикт еще по двум обвинениям в отношении футболиста.
«Несмотря на это решение, жизнь, какой Бенжамен ее знал, для него окончена, как и карьера в британском футболе. Менди уже никогда не сотрет эти обвинения из своей биографии», — цитирует юриста BBC.
Судебный процесс проходит в Королевском суде Честера с августа. Королевская прокуратура заявила, что будет проводить повторное судебное разбирательство.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования