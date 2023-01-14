Сегодня, 16:17
«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» не забили голов в первом тайме матча 20-го тура АПЛ — 0:0.
«МЮ» нанес два удара в створ ворот соперника, «Сити» — ни одного. Команда Хосепа Гвардиолы владела мячом 69 процентов времени, команда Эрика тен Хага — 31 процент.
«Сити» с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. «МЮ» с 35 очками идет на четвертой строчке.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования