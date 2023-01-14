«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» не забили голов в первом тайме

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» не забили голов в первом тайме матча 20-го тура АПЛ — 0:0.

«МЮ» нанес два удара в створ ворот соперника, «Сити» — ни одного. Команда Хосепа Гвардиолы владела мячом 69 процентов времени, команда Эрика тен Хага — 31 процент.

«Сити» с 39 очками занимает второе место в турнирной таблице АПЛ. «МЮ» с 35 очками идет на четвертой строчке.