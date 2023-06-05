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Сегодня, 11:04

Агент Гюндогана заявил, что игрок еще не согласовал новый контракт с «Сити»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Илхан Гюндоган, дядя и агент полузащитника Илкая Гюндогана, прокомментировал слухи о том, что игрок согласовал новый контракт с «Манчестер Сити».

«Ничего не было согласовано ни с «Сити», ни с каким-либо другим клубом. Последние сообщения не соответствуют действительности. Илкай сосредоточен только на финале ЛЧ», — приводит слова Илхана инсайдер Фабрицио Романо.

Действующее соглашение 32-летнего игрока с клубом рассчитано до лета 2023 года. В текущем сезоне он провел 50 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 7 результативных передач.

Илкай Гюндоган
ФК Манчестер Сити
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