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4 ноября, 23:23

Агент Жоржиньо опроверг слухи о трансфере футболиста в «Милан» и «Барселону»

Алина Савинова
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Жоао Сантос, агент полузащитника «Челси» Жоржиньо, опроверг слухи о трансфере футболиста в «Милан» и «Барселону».

«Я никогда не встречался с Матеу Алемани [спортивный директор «Барселоны"]. Наш приоритет — продление контракта с «Челси», и единственный клуб, с которым я разговаривал в последние недели, — это «Челси», — приводит Cult of Calcio слова Сантоса со ссылкой на интервью Milan News.

Жоржиньо выступает за «Челси» с 2018 года. Его текущий контракт с клубом действует до 2023 года. В этом сезоне 30-летний полузащитник провел 17 матчей за «Челси» (6 в Лиге чемпионов и 11 в АПЛ), в которых отличился 3 забитыми голами.

Источник: https://cultofcalcio.com/jorginhos-agent-shuts-down-milan-transfer-rumours/
Жорже Луиз Фрелло Фильо (Жоржиньо)
Футбол
ФК Челси
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