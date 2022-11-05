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Сегодня, 03:08

Сон Хын Мин успешно перенес операцию и будет готовиться к чемпионату мира

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Тоттенхэма» Сон Хын Мин в пятницу успешно перенес операцию по поводу травмы глаза, полученной в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Марселя» (2:1).

Как сообщает The Telegraph, врачи уверены, что 30-летний кореец будет готов сыграть за сборную на чемпионате мира-2022. Однако он пропустит оставшиеся до мирового первенства три встречи «шпор».

Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Кореи сыграет в группе с Уругваем, Ганой и Португалией.

Сон Хын Мин
Сборная Кореи по футболу
ФК Тоттенхэм Хотспур
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