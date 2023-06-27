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27 июня, 23:27

Агент Жоржиньо подтвердил, что полузащитник останется в «Арсенале» на следующий сезон

Руслан Минаев
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Агент полузащитника «Арсенала» Жоржиньо, Жоао Сантос, подтвердил, что игрок будет выступать в составе «канониров» в следующем сезоне.

Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Лацио».

«Дело не в интересе «Лацио» или их бюджете. Могу подтвердить, что Жоржиньо счастлив в «Арсенале». Наш план на следующий сезон — только «Арсенал». Никаких переговоров с «Лацио», — сказал Сантос в интервью TV Play.

Жоржиньо перешел в «Арсенал» зимой 2023 года из «Челси». На его счету 16 матчей за «канониров», в которых он отметился результативной передачей.

Жорже Луиз Фрелло Фильо (Жоржиньо)
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ФК Арсенал (Лондон)
ФК Лацио
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