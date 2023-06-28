«Арсенал» предложил «Вест Хэму» 105 миллионов фунтов за Райса

«Арсенал» сделал третье предложение по трансферу полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса, сообщает журналист Дэвид Орнштейн.

По данным источника, «канониры» готовы заплатить за 24-летнего англичанина 100 миллионов фунтов сразу и добавить в сделку пункт о бонусных выплатах в размере 5 миллионов фунтов.

«Вест Хэм» находится в ожидании нового предложения от «Манчестер Сити», который также претендует на игрока. Ранее «молотобойцы» отказались продавать хавбека «горожанам» за 80 миллионов фунтов.

Райс — воспитанник «Вест Хэма». В сезоне-2022/23 футболист забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 50 матчах за команду во всех турнирах и стал победителем Лиги конференций.