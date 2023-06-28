«Арсенал» предложил «Вест Хэму» 105 миллионов фунтов за Райса

Сегодня, 07:10
«Арсенал» сделал третье предложение по трансферу полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса, сообщает журналист Дэвид Орнштейн.
По данным источника, «канониры» готовы заплатить за 24-летнего англичанина 100 миллионов фунтов сразу и добавить в сделку пункт о бонусных выплатах в размере 5 миллионов фунтов.
«Вест Хэм» находится в ожидании нового предложения от «Манчестер Сити», который также претендует на игрока. Ранее «молотобойцы» отказались продавать хавбека «горожанам» за 80 миллионов фунтов.
Райс — воспитанник «Вест Хэма». В сезоне-2022/23 футболист забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 50 матчах за команду во всех турнирах и стал победителем Лиги конференций.