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Сегодня, 07:10

«Арсенал» предложил «Вест Хэму» 105 миллионов фунтов за Райса

Иван Торопцев
Корреспондент
Деклан Райс.
Фото Reuters
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«Арсенал» сделал третье предложение по трансферу полузащитника «Вест Хэма» Деклана Райса, сообщает журналист Дэвид Орнштейн.

По данным источника, «канониры» готовы заплатить за 24-летнего англичанина 100 миллионов фунтов сразу и добавить в сделку пункт о бонусных выплатах в размере 5 миллионов фунтов.

«Вест Хэм» находится в ожидании нового предложения от «Манчестер Сити», который также претендует на игрока. Ранее «молотобойцы» отказались продавать хавбека «горожанам» за 80 миллионов фунтов.

Райс — воспитанник «Вест Хэма». В сезоне-2022/23 футболист забил 5 голов и сделал 4 результативные передачи в 50 матчах за команду во всех турнирах и стал победителем Лиги конференций.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Вест Хэм Юнайтед
Деклан Райс
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