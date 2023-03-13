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Сегодня, 19:48

«Аль-Иттихад» предложил Вильфриду Заа контракт на 10 миллионов евро в год

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Кристал Пэлас» Вильфрид Заа может покинуть клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает Daily Mail, «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии предложил 30-летнему игроку контракт с зарплатой в 10 миллионов евро за сезон (после уплаты налогов). Ивуарийский футболист пока сосредоточен на том, чтобы как можно лучше завершить текущий сезон, прежде чем принимать решение о своем будущем.

Ранее сообщалось, что Заа интересен «Милану» и «Аль-Насру».

В текущем сезоне футболист сыграл за «Кристал Пэлас» 22 матча во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 3 результативные передачи. Его контракт рассчитан до лета 2023 года.

Источник: Daily Mail
Вильфрид Заа
ФК Кристал Пэлас
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