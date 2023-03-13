Клопп считает несправедливым отстранение Линекера от работы на BBC

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал, что думает об отстранении Гари Линекера от работы на BBC.

«Я не местный, но я не понимаю, зачем просить кого-то отступить от своих слов. Я не уверен, проблема в языке или в чем-то еще, но таков мир, в котором мы живем. Все озабочены тем, чтобы делать все правильно и говорить правильные вещи», — цитирует Клоппа Metro.

ВВС отстранила от эфира Линекера после того, как он сравнивал членов консервативного британского правительства с нацистами.

После отстранения Линекера участвовать в программе «Матч дня» отказались Иан Райт и Алан Ширер. Также комментатора поддержали и другие ведущие ВВС — в результате в субботу на канале были сорваны как минимум четыре программы.