Алекс Фергюсон и Арсен Венгер включены в Зал славы АПЛ

Бывший тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон и экс-тренер «Арсенала» Арсен Венгер включены в Зал славы английской премьер-лиги (АПЛ), сообщается на странице лиги в Twitter.

Фергюсон и Венгер — первые тренеры, включенные в Зал славы АПЛ.

Алекс Фергюсон и Арсен Венгер. АПЛ

Фергюсон возглавлял «Манчестер Юнайтед» с 1986 по 2013 год. Под его руководством «красные дьяволы» 13 раз становились чемпионами Англии. По этому показателю Фергюсон является самым успешным тренером в истории лиги.

Венгер был главным тренером «Арсенала» с 1996 по 2018 год. Он привел «канониров» к трем чемпионским титулам в Англии, в одном из сезонов команда не потерпела ни одного поражения в национальном первенстве.

Зал славы английской премьер-лиги основан в 2021 году. Его первыми членами стали Алан Ширер, Тьерри Анри, Эрик Кантона, Рой Кин, Фрэнк Лэмпард, Деннис Бергкамп, Стивен Джеррард, Дэвид Бэкхем.