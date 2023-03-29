Фергюсон о попадании в Зал славы АПЛ: «Огромная честь для меня. Но это не только моя заслуга»

Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон отреагировал на включение в Зал славы АПЛ.

«Это огромная честь для меня. Но это не только моя заслуга. Я получил признание благодаря сотрудникам клуба и игрокам. Речь идет о работе в «Манчестер Юнайтед» и о той связи, которая была между нами на протяжении многих лет. Моя работа заключалась в том, чтобы отправить болельщиков домой счастливыми. История «Юнайтед» и мои собственные ожидания — вот что двигало мной», — приводит слова Фергюсона ВВС.

Фергюсон и Арсен Венгер — первые тренеры, включенные в Зал славы АПЛ. Зал славы английской премьер-лиги был основан в 2021 году.