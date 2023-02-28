Алекс Фергюсон считает Рэшфорда главным источником голов для «МЮ»

Сегодня, 10:23
Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон назвал Маркуса Рэшфорда основным источником голов для манкунианцев.
«Я не считаю Рэшфорда форвардом. Он фантастически действует с левого фланга. Маркус всегда хорошо реализует моменты. К сожалению, Рашфорд является для нас основным источником голов. Не помешал бы еще один», — цитирует Фергюсона United Zone.
Ранее «Манчестер Юнайтед» стал победителем Кубка английской лиги, обыграв в решающем матче «Ньюкасл» (2:0).
В нынешнем сезоне Рашфорд участвовал 38 матчах, в которых забил 25 голов и сделал девять результативных передач.