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Сегодня, 10:23

Алекс Фергюсон считает Рэшфорда главным источником голов для «МЮ»

Виктория Кравченко
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Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон назвал Маркуса Рэшфорда основным источником голов для манкунианцев.

«Я не считаю Рэшфорда форвардом. Он фантастически действует с левого фланга. Маркус всегда хорошо реализует моменты. К сожалению, Рашфорд является для нас основным источником голов. Не помешал бы еще один», — цитирует Фергюсона United Zone.

Ранее «Манчестер Юнайтед» стал победителем Кубка английской лиги, обыграв в решающем матче «Ньюкасл» (2:0).

В нынешнем сезоне Рашфорд участвовал 38 матчах, в которых забил 25 голов и сделал девять результативных передач.

Маркус Рэшфорд
ФК Манчестер Юнайтед
Эрик тен Хаг
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