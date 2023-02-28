Фергюсон: «Тен Хаг идет правильным путем»

Экс-главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон прокомментировал работу Эрика тен Хага в манкунианском клубе. Ранее специалист выиграл свой первый трофей на этом посту, обыграв «Ньюкасл» (2:0) в финальной игре Кубка английской лиги.

«Эрик идет правильным путем. Его подписания были действительно хорошими. Думаю, что это сыграло ключевую роль», — цитирует Фергюсона Manchester Evening News.

В 24 матчах АПЛ «МЮ» набрал 49 очков и расположились на третьем месте в турнирной таблице.