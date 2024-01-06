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Сегодня, 19:38

Мостовой: «Для «Ливерпуля» Салах — это ощутимая потеря»

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Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча между лондонским «Арсеналом» и «Ливерпулем» в рамках Кубка Англии.

«Мне просматривается ничейный результат. Для «Ливерпуля» Салах, который отправился в расположение сборной Египта, — ощутимая потеря. Конечно, им будет сложнее без него. Поэтому 55 на 45 в пользу «Арсенала», — сказал Мостовой ODDS.ru

Салах в нынешнем сезоне сыграл за «Ливерпуль» в 27 матчах, в которых забил 18 голов. Полузащитник отправился на Кубок африканских наций, где сыграет за сборную Египта.

«Ливерпуль» проведет ближайший матч в Кубке Англии в воскресенье, 7 января, против «Арсенала», начало встречи — 19.30 мск.

Источник: ODDS.ru
Александр Мостовой
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Ливерпуль
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