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Сегодня, 17:05

Алексис Санчес вспомнил о своей игре за «Манчестер Юнайтед»

Виктория Кравченко
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Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Алексис Санчес рассказал, что не жалеет о переходе в английский клуб зимой 2018 года. На данный момент футболист играет за «Марсель».

«Не жалею, что перешел в «Манчестер Юнайтед». В жизни всякое случается, но у всего есть своя причина. В том сезоне мне лучше было бы перейти в «Манчестер Сити». Там бы я точно выиграл Лигу чемпионов к сегодняшнему дню. Я бы кое-чего добился в финале», — цитирует Санчеса Sport Witness.

В активе 34-летнего чилийца 12 голов и результативная передача в нынешнем розыгрыше лиги 1.

Алексис Санчес
ФК Манчестер Юнайтед
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