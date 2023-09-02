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Сегодня, 03:06

Амрабат объяснил, почему перешел в «Манчестер Юнайтед»: «Теперь я представляю клуб своей мечты»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Новичок «Манчестер Юнайтед» Софьян Амрабат прокомментировал свой переход в английский клуб из «Фиорентины».

«Для меня огромная честь стать игроком «Манчестер Юнайтед». Мне пришлось набраться терпения, но я тот, кто всегда слушает свое сердце, и теперь я представляю клуб своей мечты. Я страстный игрок, хочу привнести свою энергию в команду и буду отдавать все силы в каждом действии для команды.

Я точно знаю, как Эрик тен Хаг любит работать и что ему нужно от своих игроков. Его тренерство и руководство очень помогли мне как игроку в начале моей карьеры. Я знаю, что он поможет раскрыть все мои способности, чтобы я мог помочь команде добиться успеха в этом сезоне», — приводит пресс-служба клуба слова Амрабата.

«Манчестер Юнайтед» арендовал 27-летнего марокканца на один сезон. Также у «МЮ» есть право выкупа игрока.

 
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Футбол
ФК Манчестер Юнайтед
Софьян Амрабат
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 И В Н П +/- О
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 Вест Хэм 4 3 1 0 9-4 10
2
 Ман. Сити 3 3 0 0 6-1 9
3
 Тоттенхэм 3 2 1 0 6-2 7
4
 Арсенал 3 2 1 0 5-3 7
5
 Ливерпуль 3 2 1 0 6-3 7
6
 Астон Вилла 3 2 0 1 8-6 6
7
 Брайтон 3 2 0 1 9-5 6
8
 МЮ 3 2 0 1 4-4 6
9
 Брентфорд 3 1 2 0 6-3 5
10
 Фулхэм 3 1 1 1 3-5 4
11
 Кр. Пэлас 3 1 1 1 2-2 4
12
 Челси 3 1 1 1 5-4 4
13
 Вулверхэмптон 3 1 0 2 2-5 3
14
 Ньюкасл 3 1 0 2 6-4 3
15
 Нот. Форест 3 1 0 2 5-6 3
16
 Борнмут 3 0 1 2 2-6 1
17
 Шеффилд Юн. 3 0 0 3 2-5 0
18
 Эвертон 3 0 0 3 0-6 0
19
 Лутон Таун 3 0 0 3 2-9 0
20
 Бернли 2 0 0 2 1-6 0
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
1.09 22:00
Лутон Таун – Вест Хэм
 1 : 2
2.09 14:30
Шеффилд Юн. – Эвертон
 - : -
2.09 17:00
Брентфорд – Борнмут
 - : -
2.09 17:00
Бернли – Тоттенхэм
 - : -
2.09 17:00
Челси – Нот. Форест
 - : -
2.09 17:00
Ман. Сити – Фулхэм
 - : -
2.09 19:30
Брайтон – Ньюкасл
 - : -
3.09 16:00
Кр. Пэлас – Вулверхэмптон
 - : -
3.09 16:00
Ливерпуль – Астон Вилла
 - : -
3.09 18:30
Арсенал – МЮ
 - : -
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