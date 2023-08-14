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Сегодня, 08:11

Анчелотти ответил на вопрос о возможном трансфере Кепы в «Реал»

Виктория Кравченко
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал информацию о возможном трансфере голкипера «Челси» Кепы Аррисабалаги.

«Аррисабалага не является футболистом «Реала». Я не обсуждаю игроков, которые не выступают за мою команду», — цитирует специалиста Marca.

Сообщалось, что «Реал» рассматривает игрока в качестве замены бельгийцу Тибо Куртуа, получившему травму крестообразных связок колена.

В сезоне-2022/23 вратарь провел за «Челси» 39 матчей, пропустил 45 мячей и 12 матчей отстоял на ноль.

Карло Анчелотти
Кепа Аррисабалага
ФК Реал
ФК Челси
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