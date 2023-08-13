Клопп о ничьей с «Челси»: «Согласен с результатом»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал ничью с «Челси» (1:1) в 1-м туре АПЛ.

«Согласен с ничьей. Я видел игру, и знаю, кто мог выиграть. Мы могли проиграть, я считаю. У них здорово получилась концовка, верно? Мы хорошо выглядели в начале встречи. Этот отрезок игры мне очень понравился. [В тот момент] все выглядело слаженным. Мы забили два гола, один из них не засчитали. Но развитие атаки в этом эпизоде было на топ-уровне. Но затем мы открыли для «Челси» все двери. Мы допустили много потерь и позволили им забить», — цитируте Клоппа пресс-служба мерсисайдцев.

Во 2-м туре «Ливерпуль» сыграет дома с «Борнмутом» 19 августа, «Челси» отправится в гости к «Вест Хэму» 20-го числа.