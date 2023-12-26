Канчельскис: «Похоже, на «Арсенале» порча. В конце чемпионата проваливаются»

Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил перспективы «Арсенала» стать чемпионом Англии в текущем сезоне.

«В конце чемпионата проваливаются. Эту тенденцию замечаю лет 10. Если Микель Артета в том сезоне не помог, то и в этом не поможет. Похоже, это порча. В этом сезоне у «Арсенала» ничего не изменится. Сейчас еще «Ньюкасл» и «Астон Вилла» подтянулись. Так что «Арсеналу» будет непросто», — сказал Канчельскис ODDS.ru

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ после 18-и туров и имеет в активе 40 очков.