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Сегодня, 12:04

Канчельскис: «Похоже, на «Арсенале» порча. В конце чемпионата проваливаются»

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Бывший игрок «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис оценил перспективы «Арсенала» стать чемпионом Англии в текущем сезоне.

«В конце чемпионата проваливаются. Эту тенденцию замечаю лет 10. Если Микель Артета в том сезоне не помог, то и в этом не поможет. Похоже, это порча. В этом сезоне у «Арсенала» ничего не изменится. Сейчас еще «Ньюкасл» и «Астон Вилла» подтянулись. Так что «Арсеналу» будет непросто», — сказал Канчельскис ODDS.ru

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице АПЛ после 18-и туров и имеет в активе 40 очков.

Источник: ODDS.ru
Андрей Канчельскис
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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