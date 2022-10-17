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Сегодня, 11:20

АПЛ может провести летний предсезонный турнир в США

Руслан Минаев

Английская премьер-лига может провести летний предсезонный турнир в США в 2023 году, сообщает американский журналист Дэвид Орнштейн.

По данным источника, формат соревнования еще не определен, но, по задумке, в нем примут участие шесть клубов. Команды будут разделены на две группы. Хозяевами турнира станут несколько городов восточного и западного берегов США.

Ранее топ-клубы Англии неоднократно принимали участие в предсезонных турнирах в США.

В этом сезоне АПЛ лидирует «Арсенал» с 27 очками. Следом расположились «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» (по 23 очка). У «Челси», который идет четвертым, 19 очков. На пятой строчке — «Манчестер Юнайтед».

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