АПЛ может провести летний предсезонный турнир в США

Английская премьер-лига может провести летний предсезонный турнир в США в 2023 году, сообщает американский журналист Дэвид Орнштейн.

По данным источника, формат соревнования еще не определен, но, по задумке, в нем примут участие шесть клубов. Команды будут разделены на две группы. Хозяевами турнира станут несколько городов восточного и западного берегов США.

Ранее топ-клубы Англии неоднократно принимали участие в предсезонных турнирах в США.

В этом сезоне АПЛ лидирует «Арсенал» с 27 очками. Следом расположились «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм» (по 23 очка). У «Челси», который идет четвертым, 19 очков. На пятой строчке — «Манчестер Юнайтед».