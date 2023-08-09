АПЛ: расписание матчей 1-го тура чемпионата Англии

Премьер-лига вернулась к стандартному графику после пандемии коронавируса и чемпионата мира-2022. Чемпионат Англии стартует в пятницу, 11 августа матчем «Бернли» — «Манчестер Сити». Начала встречи — в 22.00 по московскому времени.

Расписание матчей 1-го тура АПЛ

11 августа, пятница

«Бернли» — «Манчестер Сити» — 22.00

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12 августа, суббота

«Арсенал» — «Ноттингем Форест» — 14.30

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«Шеффилд Юнайтед» — «Кристал Пэлас» — 17.00

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«Брайтон» — «Лутон Таун» — 17.00

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«Эвертон» — «Фулхэм» — 17.00

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«Борнмут» — «Вест Хэм Юнайтед» — 17.00

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«Ньюкасл Юнайтед» — «Астон Вилла» — 19.30

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13 августа, воскресенье

«Брентфорд» — «Тоттенхэм Хотспур» — 16.00

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«Челси» — «Ливерпуль» — 18.30

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14 августа, понедельник

«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон Уондерерс» — 22.00

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