АПЛ: расписание матчей 1-го тура чемпионата Англии

Сегодня, 12:00
Премьер-лига вернулась к стандартному графику после пандемии коронавируса и чемпионата мира-2022. Чемпионат Англии стартует в пятницу, 11 августа матчем «Бернли» — «Манчестер Сити». Начала встречи — в 22.00 по московскому времени.
Расписание матчей 1-го тура АПЛ
11 августа, пятница
«Бернли» — «Манчестер Сити» — 22.00
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12 августа, суббота
«Арсенал» — «Ноттингем Форест» — 14.30
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«Шеффилд Юнайтед» — «Кристал Пэлас» — 17.00
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«Брайтон» — «Лутон Таун» — 17.00
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«Эвертон» — «Фулхэм» — 17.00
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«Борнмут» — «Вест Хэм Юнайтед» — 17.00
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«Ньюкасл Юнайтед» — «Астон Вилла» — 19.30
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13 августа, воскресенье
«Брентфорд» — «Тоттенхэм Хотспур» — 16.00
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«Челси» — «Ливерпуль» — 18.30
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14 августа, понедельник
«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон Уондерерс» — 22.00
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