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Сегодня, 12:00

АПЛ: расписание матчей 1-го тура чемпионата Англии

Чемпионат Англии по футболу начнется 11 августа 2023
Валентина Глазко
Корреспондент
Маркус Рэшфорд.
Фото AFP
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Премьер-лига вернулась к стандартному графику после пандемии коронавируса и чемпионата мира-2022. Чемпионат Англии стартует в пятницу, 11 августа матчем «Бернли» — «Манчестер Сити». Начала встречи — в 22.00 по московскому времени.

Расписание матчей 1-го тура АПЛ

11 августа, пятница

«Бернли» — «Манчестер Сити» — 22.00
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12 августа, суббота

«Арсенал» — «Ноттингем Форест» — 14.30
Онлайн-трансляция

«Шеффилд Юнайтед» — «Кристал Пэлас» — 17.00
Онлайн-трансляция

«Брайтон» — «Лутон Таун» — 17.00
Онлайн-трансляция

«Эвертон» — «Фулхэм» — 17.00
Онлайн-трансляция

«Борнмут» — «Вест Хэм Юнайтед» — 17.00
Онлайн-трансляция

«Ньюкасл Юнайтед» — «Астон Вилла» — 19.30
Онлайн-трансляция

13 августа, воскресенье

«Брентфорд» — «Тоттенхэм Хотспур» — 16.00
Онлайн-трансляция

«Челси» — «Ливерпуль» — 18.30
Онлайн-трансляция

14 августа, понедельник

«Манчестер Юнайтед» — «Вулверхэмптон Уондерерс» — 22.00
Онлайн-трансляция

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Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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